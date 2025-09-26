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BC mantém Selic em 15%; como estão os investimentos hoje?

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 26 de Setembro de 2025 às 19:42

Publicado em 

26 set 2025 às 19:42
Selic, taxa básica de juros brasileira, entra em trajetória de queda
Selic, taxa básica de juros brasileira, entra em trajetória de queda Crédito: Freepik
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu na quarta-feira (17) manter taxa básica de juros da economia, a Selic, estável em 15% ao ano. A decisão pela manutenção da taxa foi unânime. Esse é o maior patamar em quase 20 anos – em julho de 2006, ainda no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Selic estava em 15,25% ao ano. Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 26-09-25

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