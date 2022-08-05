BC aumenta juros: o que é a taxa Selic e como ela afeta a sua vida

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu na quarta-feira (3) elevar a Selic de 13,25% para 13,75% ao ano, no 12º aumento consecutivo na taxa básica de juros da economia. A elevação dos juros em mais 0,5 ponto percentual irá aumentar os rendimentos de investimentos que acompanham a Selic como CDBs (Certificado de Depósito Bancário), títulos privados e do Tesouro Direito, superando de longe o retorno oferecido pela tradicional caderneta de poupança. Tema para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos. Ouça a conversa completa!