Banco Central mantém taxa de juros a 13,75% ao ano; entenda os efeitos

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, na quarta-feira (03), manter a taxa Selic em 13,75% ao ano – patamar em vigor desde o início de agosto de 2022. A decisão se deu em meio às persistentes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de ministros do governo ao atual nível da taxa de juros . No comunicado divulgado após o encontro, o comitê avalia que o momento requer "paciência e serenidade na condução da política monetária". O comitê ressalta ainda que poderá "retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado". Ou seja, poderá voltar a aumentar a Selic em outro momento, se necessário. Porém, desta vez, o próprio Copom reconhece, diferentemente do comunicado anterior, que este é um "cenário menos provável". Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!