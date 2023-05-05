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Banco Central mantém taxa de juros a 13,75% ao ano; entenda os efeitos

Ouça a conversa completa com o comentaria José Márcio de Barros

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 17:54

Publicado em 

05 mai 2023 às 17:54
Sede do Banco Central do Brasil, em Brasília
Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (BCB) Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, na quarta-feira (03), manter a taxa Selic em 13,75% ao ano – patamar em vigor desde o início de agosto de 2022. A decisão se deu em meio às persistentes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de ministros do governo ao atual nível da taxa de juros . No comunicado divulgado após o encontro, o comitê avalia que o momento requer "paciência e serenidade na condução da política monetária". O comitê ressalta ainda que poderá "retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado". Ou seja, poderá voltar a aumentar a Selic em outro momento, se necessário. Porém, desta vez, o próprio Copom reconhece, diferentemente do comunicado anterior, que este é um "cenário menos provável". Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 05-05-23

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