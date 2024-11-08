Banco Central eleva Selic em 0,50 ponto; juros vão a 11,25% ao ano

Nesta semana foi destaque na economia a notícia que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, na quarta-feira (06), elevar a taxa Selic de 10,75% ao ano para 11,25% ao ano. O placar da reunião do Copom foi unânime. Com o aumento de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros, o Banco Central passa a adotar uma dose mais elevada para combater a inflação. A decisão desta quarta representa a maior alta dos juros básicos desde maio de 2022 – ou seja, em dois anos e meio. Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!