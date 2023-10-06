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Aumento no número de vagas de emprego nos EUA; o que o Brasil tem a ver com isso?

Ouça as análises do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 17:39

Publicado em 

06 out 2023 às 17:39
Emprego nos EUA
Emprego nos EUA Crédito: Pexels
A economia dos Estados Unidos criou 336 mil empregos em setembro, em termos líquidos, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 6, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado superou de longe as expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam geração de 140 mil a 250 mil postos de trabalho, com mediana em 175 mil. Já a taxa de desemprego dos EUA ficou em 3,8% em setembro, inalterada em relação a agosto. Neste caso, o consenso era de queda da taxa a 3,7% no mês passado. Nesta edição do CBN Investimentos o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 06-10-23

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