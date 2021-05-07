Aumento da taxa de juros: bom ou ruim? Selic pode chegar a 5,5%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, na última quarta-feira (05), elevar a Selic - taxa básica de juros - em 0,75 ponto percentual, para 3,50% ao ano. Assunto para José Márcio de Barros, que traz detalhes da ata da reunião que definiu o reajuste.