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JOSÉ MÁRCIO DE BARROS

Aumento da taxa de juros: bom ou ruim? Selic pode chegar a 5,5%

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 18:01

Publicado em 

07 mai 2021 às 18:01
Juros Crédito: Reprodução/Web
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, na última quarta-feira (05), elevar a Selic - taxa básica de juros - em 0,75 ponto percentual, para 3,50% ao ano. Assunto para José Márcio de Barros, que traz detalhes da ata da reunião que definiu o reajuste.
CBN Investimentos - 07-05-21.mp3
O comentarista aponta que o comunicado do Bacen já prevê a Selic no patamar de 5,5% em dezembro, em função da inflação de alimentos e do aumento dos preços dos bens industriais - cenário classificado como preocupante. Ouça a análise completa.

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