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Atividade econômica brasileira recua pelo 4° mês seguido

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 21:01

Publicado em 

14 jun 2019 às 21:01
Atividade econômica: queda Crédito: Pexels
O chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou queda de 0,47% no mês de abril, em comparação com o mês anterior. O número, que é uma “prévia” do resultado do Produto interno Bruto (PIB), mostra a quarta retração seguida na atividade da economia brasileira. Na comparação com o IBC-Br do mês de abril do ano passado, houve recuo de 0,62%.
A última vez que o índice registrou aumento foi no mês de dezembro de 2018. Nesta sexta-feira, José Márcio de Barros analisa o resultado mensal do IBC-Br e explica o motivo da atividade econômica do Brasil ter recuado mais uma vez. Acompanhe:
CBN INVESTIMENTOS - 14-06-19.mp3

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