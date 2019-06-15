Atividade econômica brasileira recua pelo 4° mês seguido

O chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou queda de 0,47% no mês de abril, em comparação com o mês anterior. O número, que é uma “prévia” do resultado do Produto interno Bruto (PIB), mostra a quarta retração seguida na atividade da economia brasileira. Na comparação com o IBC-Br do mês de abril do ano passado, houve recuo de 0,62%.