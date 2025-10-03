As melhores e as piores aplicações nos primeiros nove meses do ano

Nesta edição de CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros explica quais foram as melhores e piores aplicações no mercado financeiro nos primeiros nove meses do ano. Ele explica que "o ouro foi o ativo que mais valorizou em setembro com 9,28% e, é também, a melhor aplicação em 2025 com um ganho acumulado de 26%. Mas como o ouro nao é uma aplicação de "prateleira", como a gente chama no mercado, vamos falar de ativos em que há uma maior parcela de recursos destinados pelos investidores ouvintes. Então, ao excluirmos o ouro, o mercado de ações representado pelo Ibovespa, apesar de todo o risco, foi o melhor investimento do ultimo mês de setembro, com uma variação de 3,4%. Neste ano de 2025, até agora em setembro, o Ibovespa acumula uma alta de quase 22% (ou exatamente 21,58%)", explica. Ouça a conversa completa!