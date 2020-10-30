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CBN INVESTIMENTOS

As duas incertezas que acabam atingindo a reação da Bolsa no Brasil

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 16:54

Publicado em 

30 out 2020 às 16:54
Mercado financeiro Crédito: Pixabay
Faltando dois meses para o fim de 2020, José Márcio de Barros analisa a reta final do ano para a economia nesta edição do CBN Investimentos. Incertezas, segundo o comentarista, tomam conta dos mercados. O indicativo de nervosismo foi a queda das bolsas de valores ao redor do mundo e alta do dólar nessa semana. Ouça a análise completa:
CBN Investimentos - 30-10-20
"Nós temos pelo menos duas incertezas que vão fazer a nossa Bolsa de Valores andar de lado. As duas incertezas são: as eleições dos EUA na terça-feira da semana que vem, dia 3, e também a segunda onda de Covid, que pegou a Europa", destaca.
"A Bolsa que chegou a bater 102 mil pontos e opera ao redor de 94 mil pontos, porém acumula uma alta de 2% em outubro acompanhando a valorização do ouro e do dólar neste mês de outubro", disse.
Além das duas incertezas citadas anteriormente, o investidor brasileiro vive também com a incerteza pela situação fiscal fragilizada do Governo Federal.Todo o mercado se pergunta como o Tesouro fará para financiar a continuidade dos benefícios emergenciais?
Outro assunto de análise é a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, pela terceira vez, de manter a taxa básica de juros - a Selic - em 2% ao ano, o menor patamar da série histórica. Para o economista, a Selic não deve variar e vai fechar o ano em 2%.
 

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