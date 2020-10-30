As duas incertezas que acabam atingindo a reação da Bolsa no Brasil

Mercado financeiro Crédito: Pixabay

Faltando dois meses para o fim de 2020, José Márcio de Barros analisa a reta final do ano para a economia nesta edição do CBN Investimentos. Incertezas, segundo o comentarista, tomam conta dos mercados. O indicativo de nervosismo foi a queda das bolsas de valores ao redor do mundo e alta do dólar nessa semana. Ouça a análise completa:

Your browser does not support the audio element. CBN Investimentos - 30-10-20

"Nós temos pelo menos duas incertezas que vão fazer a nossa Bolsa de Valores andar de lado. As duas incertezas são: as eleições dos EUA na terça-feira da semana que vem, dia 3, e também a segunda onda de Covid, que pegou a Europa", destaca.

"A Bolsa que chegou a bater 102 mil pontos e opera ao redor de 94 mil pontos, porém acumula uma alta de 2% em outubro acompanhando a valorização do ouro e do dólar neste mês de outubro", disse.

Além das duas incertezas citadas anteriormente, o investidor brasileiro vive também com a incerteza pela situação fiscal fragilizada do Governo Federal.Todo o mercado se pergunta como o Tesouro fará para financiar a continuidade dos benefícios emergenciais?