As aplicações que tiveram o melhor desempenho no início de 2020

Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa o fim do primeiro mês de 2020 e aponta o balanço sobre quais foram os investimentos que apresentaram maior rentabilidade. Um dos destaques são dos papeis das chamadas "small caps" na Bolsa, ou seja, na renda variável. Sobre a renda fixa, sobressai aqueles investimentos corrigidos pela Selic, pois tiveram baixo desempenho.