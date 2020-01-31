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CBN investimentos

As aplicações que tiveram o melhor desempenho no início de 2020

Com o fim de janeiro, balanço aponta quais são as melhores aplicações num cenário de Selic e inflação em baixa

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 19:38

Publicado em 

31 jan 2020 às 19:38
José Márcio de Barros / CBN Investimentos Crédito: Rádio CBN
Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa o fim do primeiro mês de 2020 e aponta o balanço sobre quais foram os investimentos que apresentaram maior rentabilidade. Um dos destaques são dos papeis das chamadas "small caps" na Bolsa, ou seja, na renda variável. Sobre a renda fixa, sobressai aqueles investimentos corrigidos pela Selic, pois tiveram baixo desempenho. 
O comentarista também explica o peso nas previsões da economia e no câmbio da circulação do novo coronavírus, principalmente na China, que tem o maior peso nas exportações brasileiras. Ouça e entenda:
CBN Investimentos - 31-01-20.mp3

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