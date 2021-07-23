Após série de retiradas, estrangeiros investem meio bilhão na bolsa brasileira

Após seis pregões retirando altos volumes de dinheiro da B3, a bolsa brasileira, os investidores estrangeiros aportaram cerca de meio bilhão de reais na última quarta-feira (21). Mesmo com o ingresso de R$ 500 milhões, os "gringos" já retiraram R$ 5 bilhões do mercado acionário brasileiro em julho. Porém em 2021, o fluxo de recursos estrangeiros segue positivo em R$ 43 bilhões. Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! O comentarista explica que este momento de venda é fruto de uma possível "realização de lucros " e não foi privilegio somente dos estrangeiros - pessoas físicas brasileiras retiraram, só no dia 21 de julho, R$ 173 milhões da B3. Ouça: