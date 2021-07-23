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Análise da situação

Após série de retiradas, estrangeiros investem meio bilhão na bolsa brasileira

A análise é do economista José Márcio de Barros

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:38

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:38
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira
Sala de Operações Armínio Fraga Neto, da B3, a bolsa de valores brasileira Crédito: B3/Divulgação
Após seis pregões retirando altos volumes de dinheiro da B3, a bolsa brasileira, os investidores estrangeiros aportaram cerca de meio bilhão de reais na última quarta-feira (21). Mesmo com o ingresso de R$ 500 milhões, os "gringos" já retiraram R$ 5 bilhões do mercado acionário brasileiro em julho. Porém em 2021, o fluxo de recursos estrangeiros segue positivo em R$ 43 bilhões. Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos! O comentarista explica que este momento de venda é fruto de uma possível "realização de lucros " e não foi privilegio somente dos estrangeiros - pessoas físicas brasileiras retiraram, só no dia 21 de julho, R$ 173 milhões da B3. Ouça:
CBN Investimentos - 23/07/2021
B3: fluxo estrangeiro diário (14 a 20/07) e mensal primário e secundário (julho de 2020 a julho de 2021)
B3: fluxo estrangeiro diário (14 a 20/07) e mensal primário e secundário (julho de 2020 a julho de 2021) Crédito: Eleven Financial Research
Divisão do volume total de transações na B3 em julho (até dia 20)
Divisão do volume total de transações na B3 em julho (até dia 20) Crédito: B3
Saldo do fluxo estrangeiro anual na B3, de 2004 a 2021
Saldo do fluxo estrangeiro anual na B3, de 2004 a 2021 Crédito: Eleven Financial Research

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