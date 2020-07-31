Após o tombo em março, Bolsa segue recuperação e fecha julho a 8,47%

Operação da Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: Arquivo

Nesta edição do CBN Investimentos, que acontece no último dia do mês de julho, José Márcio de Barros, apresenta o panorama atualizado e detalhado da economia nos sete primeiros meses do ano. Quais os indicadores em destaque? "Disparado, o ouro foi o ativo que mais valorizou-se em 2020, com quase 59% de valorização. Subiu somente 3,87% em julho. Em julho, ainda, o ativo que mais subiu foi o índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), com 8,47%", explica José Márcio.

Your browser does not support the audio element. CBN INVESTIMENTOS - 31-07-20

Outro ponto de destaque para a discussão: "o dólar desvalorizou-se 5% em julho. Contudo, sobe 28% em 2020. A Bolsa no ano ainda apresenta uma perda de 9%, porém, quando pegamos o período compreendido entre o dia 23 de março (quando teve a menor cotação), até a última quinta-feira (30), apresentou uma valorização de 65%", detalha.