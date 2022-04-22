Após dias de desvalorização, saiba o que explica a disparada do dólar

O dólar disparou! Nesta sexta-feira (22), a moeda americana operou em forte alta e chegou a bater R$ 4,77 na máxima do dia, por volta das 13 horas. O temor do mercado financeiro é influenciado principalmente pelo cenário internacional. Nos Estados Unidos, o país enfrenta a maior inflação em quatro décadas e o Federal Reserve, banco central americano, prevê aperto monetário com aumento dos juros. Já no Brasil, em um pregão pós-feriado, investidores tem de lidar com tenso noticiário político. Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do "CBN Investimentos". Ouça a conversa completa!