Após corte na Selic, Governo federal economiza com juros da dívida

As contas públicas saem economizando uma cifra significativa no pagamento do serviço da dívida como efeito do último corte na taxa básica de juros - a Selic. O Governo, que chegou a gastar 9% do Produto Interno Bruto (PIB) com o pagamento de juros, atualmente gasta 5% do PIB com essa despesa. Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros explica os efeitos disso. "A cada 1% de queda na taxa de juros, o Governo deixa de pagar anualmente cerca de R$ 30 bilhões de pagamento de juros", diz.