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Após corte na Selic, Governo federal economiza com juros da dívida

O erário está economizando uma quantia significativa no pagamento do serviço da dívida

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 20:09

Publicado em 

27 set 2019 às 20:09
Banco Central do Brasil: definição da taxa de juros Crédito: Divulgação
As contas públicas saem economizando uma cifra significativa no pagamento do serviço da dívida como efeito do último corte na taxa básica de juros - a Selic. O Governo, que chegou a gastar 9% do Produto Interno Bruto (PIB) com o pagamento de juros, atualmente gasta 5% do PIB com essa despesa. Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros explica os efeitos disso. "A cada 1% de queda na taxa de juros, o Governo deixa de pagar anualmente cerca de R$ 30 bilhões de pagamento de juros", diz.
Ouça a análise completa e também entenda a preocupação de analistas, investidores e governos com a perspectiva de queda no crescimento mundial:
CBN Investimentos - 27-09-19

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