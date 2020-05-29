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CBN INVESTIMENTOS

Análise: PIB brasileiro cai 1,5% no 1° trimestre de 2020

Ouça o quadro CBN Investimentos desta sexta-feira (29)!

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 18:18

Publicado em 

29 mai 2020 às 18:18
Governo espera impacto no PIB em 12 meses Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Investimentos, o economista José Márcio de Barros, além de trazer os indicadores do mês de maio, destaca o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O PIB caiu 1,5% no 1º trimestre, na comparação com os 3 últimos meses de 2019, segundo divulgou nesta sexta-feira (29) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado, segundo o órgão, reflete apenas os primeiros impactos da pandemia de coronavírus e coloca o país à beira de uma nova recessão, uma vez que a expectativa é de um tombo ainda maior no 2º trimestre. Confira a análise completa do comentarista!
CBN INVESTIMENTOS - 29-05-20

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