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CBN INVESTIMENTOS

Análise: os impactos da alta do IPCA e da queda da Selic na economia

Ouça a edição desta sexta-feira (07) do CBN Investimentos, com José Márcio de Barros!

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 16:02

Publicado em 

07 ago 2020 às 16:02
Edifício-sede do Banco Central no Setor Bancário Norte Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A nova decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), divulgação na última quarta-feira (05), que reduziu novamente a taxa básica de juros da economia brasileira, movimentou o mercado financeiro nesta semana. A Selic passou de 2,25% para 2% - o nono corte seguido - e atingiu o menor patamar histórico desde 1999, quando entrou em vigor o atual regime de metas para a inflação. Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa como o desempenho da Selic impacta na economia brasileira e os investimentos. Ouça a análise completa!
Outro ponto em destaque na conversa é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do Brasil. O indicador ficou em 0,36% em julho, puxada principalmente pela alta da gasolina e da energia elétrica, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acumulado em 12 meses, o IPCA acelerou a alta para 2,31% em julho, acima dos 2,13% acumulados até junho.

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