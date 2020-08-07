Análise: os impactos da alta do IPCA e da queda da Selic na economia

A nova decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), divulgação na última quarta-feira (05), que reduziu novamente a taxa básica de juros da economia brasileira, movimentou o mercado financeiro nesta semana. A Selic passou de 2,25% para 2% - o nono corte seguido - e atingiu o menor patamar histórico desde 1999, quando entrou em vigor o atual regime de metas para a inflação. Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros analisa como o desempenho da Selic impacta na economia brasileira e os investimentos. Ouça a análise completa!