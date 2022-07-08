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Análise: inflação avança 0,67% em junho e acumula alta de 11,89% em 12 meses

Ouça o economista José Márcio de Barros

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 15:49

Publicado em 

08 jul 2022 às 15:49
Economia, alta, inflação, crise econômica, aumento
Economia, alta, inflação, crise econômica, aumento Crédito: Freepik
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, acelerou para 0,67% em junho, após ter registrado alta de 0,47% em maio, segundo divulgou nesta sexta-feira (8) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se da maior taxa para um mês de junho desde 2018, quando ficou em 1,26%. No ano, a inflação acumulada é de 5,49% – a maior no acumulado nos 6 primeiros meses do ano desde 2015 (6,17%). Assunto para José Márcio de Barros, nesta edição do CBN investimentos. Ouça:
CBN Investimentos - 08/07/2022

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