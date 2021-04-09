Análise: empresas deverão investir R$ 6 bi em aeroportos privatizados

O governo federal, na última quarta-feira (07) na B3, realizou novo leilão para privatização de aeroportos. Foram concedidos 22 aeroportos em 12 estados, arrecadando-se R$ 3,3 bilhões em outorgas. A concorrência foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em três blocos: Norte, Sul e Central. Assunto para José Márcio de Barros, no CBN Investimentos! A brasileira CCR ganhou os blocos Sul e Central e a francesa Vinci ganhou o bloco Norte.