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Análise: empresas deverão investir R$ 6 bi em aeroportos privatizados

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 17:00

Publicado em 

09 abr 2021 às 17:00
Governo federal realizou novo leilão de privatização de aeroportos Crédito: Marina Hinic/Pexels
O governo federal, na última quarta-feira (07) na B3, realizou novo leilão para privatização de aeroportos. Foram concedidos 22 aeroportos em 12 estados, arrecadando-se R$ 3,3 bilhões em outorgas. A concorrência foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em três blocos: Norte, Sul e Central. Assunto para José Márcio de Barros, no CBN Investimentos! A brasileira CCR ganhou os blocos Sul e Central e a francesa Vinci ganhou o bloco Norte.
CBN Investimentos - 09-04-21.mp3
As duas deverão investir R$ 6 bilhões em melhorias nos terminais. Ouça a análise econômica.

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