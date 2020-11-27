Análise: desempenho do Ibovespa em novembro supera bolsas do mundo

O índice Bovespa vive uma onda azul. Nesta semana, fechou todos os dias acima de 100 mil pontos, e está variando na casa dos 110 mil pontos. José Márcio de Barros, nesta edição do CBN Investimentos, traz em sua análise que no mês de novembro sobe frente a outras nove bolsas de países emergentes e sobre as três principais bolsas americanas (S&P 500, a Nasdaq e o Dow Jones). A média diária de negócios no mês foi de quase R$ 30 bilhões e, segundo o comentarista, nem mesmo as incertezas fiscais tem sido capazes de afastar os investidores. Ouça a análise completa: