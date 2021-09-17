Análise: aumento do IOF surpreendeu mercado financeiro

Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros destaca que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para elevar, até o fim de 2021, a alíquota do IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. O dinheiro arrecadado será usado para custear o Auxílio Brasil, programa proposto pelo governo para substituir o Bolsa Família. Agora, as operações de crédito de pessoas jurídicas terão alíquota de 2,04%, contra 1,5% antes, e as das pessoas físicas terão alíquota de 4,08%, ante 3%. Ouça a análise completa:
CBN Investimentos - 17/09/2021