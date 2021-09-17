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CBN Investimentos

Análise: aumento do IOF surpreendeu mercado financeiro

Ouça o economista José Márcio de Barros

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:21

Publicado em 

17 set 2021 às 19:21
Dinheiro, real, moeda, valor
Governo aumentou IOF Crédito: Pexels
Nesta edição do CBN Investimentos, José Márcio de Barros destaca que o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para elevar, até o fim de 2021, a alíquota do IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários. O dinheiro arrecadado será usado para custear o Auxílio Brasil, programa proposto pelo governo para substituir o Bolsa Família. Agora, as operações de crédito de pessoas jurídicas terão alíquota de 2,04%, contra 1,5% antes, e as das pessoas físicas terão alíquota de 4,08%, ante 3%. Ouça a análise completa:
CBN Investimentos - 17/09/2021

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