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R$ 4,5 BI EM UM DIA

Análise: após fuga de dinheiro externo, B3 registra aporte bilionário

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 18:09

Publicado em 

20 nov 2020 às 18:09
No dia 9 de novembro, estrangeiros investiram R$ 4,5 bilhões na B3 Crédito: Reprodução
Após uma fuga bilionária de investimentos externos entre janeiro e outubro, a Bolsa de São Paulo (B3) voltou a registrar aporte de dinheiro estrangeiro - R$ 4,5 bilhões no dia 9 de novembro, a maior entrada de capital estrangeiro no Brasil para um único dia desde 2007. O aporte reduziu o saldo negativo de fuga de dinheiro internacional de R$ 86,7 bilhões para R$ 77,2 bilhões. No CBN Investimentos, José Márcio de Barros explicou a alta do dólar, a eleição democrata Joe Biden nos EUA, e o avanço da corrida pela vacina do novo coronavírus, impulsionaram o retorno gringo para a bolsa brasileira. Ouça:
CBN Investimentos - 20-11-20

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