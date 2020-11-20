Análise: após fuga de dinheiro externo, B3 registra aporte bilionário

Após uma fuga bilionária de investimentos externos entre janeiro e outubro, a Bolsa de São Paulo (B3) voltou a registrar aporte de dinheiro estrangeiro - R$ 4,5 bilhões no dia 9 de novembro, a maior entrada de capital estrangeiro no Brasil para um único dia desde 2007. O aporte reduziu o saldo negativo de fuga de dinheiro internacional de R$ 86,7 bilhões para R$ 77,2 bilhões. No CBN Investimentos, José Márcio de Barros explicou a alta do dólar, a eleição democrata Joe Biden nos EUA, e o avanço da corrida pela vacina do novo coronavírus, impulsionaram o retorno gringo para a bolsa brasileira. Ouça: