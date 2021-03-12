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ECONOMIA

Análise: alta da inflação vai impulsionar elevação na taxa de juros

Ouça a análise do economista José Márcio de Barros

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:54

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:54
O assunto é inflação Crédito: Freepik
O IBGE divulgou, na última quinta-feira (11), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, de fevereiro. Assunto desta edição do CBN Investimentos! O resultado do mês ficou 0,89%, contra 0,25% em janeiro. Segundo José Márcio de Barros, o número veio acima do esperado pelo mercado, que previa 0,70%. Com isso, a Selic - taxa básica de juros - deverá subir na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para a próxima semana. Ouça a análise completa do comentarista:

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