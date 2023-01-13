A situação das Americanas e o mercado financeiro. E agora, investidores?

As ações da Americanas despencaram quase 80% na bolsa de valores na quinta-feira (12), depois que a empresa publicou comunicado em que diz que foram identificadas “inconsistências em lançamentos contábeis” no balanço, em valor que chega a R$ 20 bilhões. Em outras palavras, a Americanas percebeu que o valor bilionário — que é referente aos primeiros nove meses de 2022 e anos anteriores — não havia sido registrado de forma apropriada nos balanços corporativos da empresa. Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!