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CBN Investimentos

A situação das Americanas e o mercado financeiro. E agora, investidores?

Quem explica é o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 17:45

Publicado em 

13 jan 2023 às 17:45
Lojas Americanas
Lojas Americanas Crédito: Reprodução
As ações da Americanas despencaram quase 80% na bolsa de valores na quinta-feira (12), depois que a empresa publicou comunicado em que diz que foram identificadas “inconsistências em lançamentos contábeis” no balanço, em valor que chega a R$ 20 bilhões. Em outras palavras, a Americanas percebeu que o valor bilionário — que é referente aos primeiros nove meses de 2022 e anos anteriores — não havia sido registrado de forma apropriada nos balanços corporativos da empresa. Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 13-01-23

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