A semana na economia: Haddad enfrenta desafio no governo; dólar sobe e expectativas para o Copom

Copom elevou a Selic a 5,25% nesta quarta-feira (4) Crédito: Reprodução/Internet

Intensa movimentação política e econômica na semana. Este é o cenário em destaque nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. Na política, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viu sua Medida Provisória, que limitava o uso do crédito de PIS/Cofins por empresas (medida que arrecadaria R$ 29 bilhões a mais para os cofres da União), ser rejeitada e devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nos índices de mercado, o dólar chegou a bater R$ 5,40 e a Ibovespa perdeu a marca dos 120 mil pontos.

O Ibovespa caiu 6,79% nos últimos 30 dias, recuando 11,07% em 2024. A Bolsa brasileira apresenta uma das piores performances, comparada a outras Bolsas de Valores ao redor do mundo. Por outro lado, os investidores estrangeiros retiraram R$ 3 bi em um único dia e no ano de 2024 já retiraram R$ 43 bi do Brasil.

"Um outro termômetro para medir esse clima de desinvestimento e fuga de investidores da B3 é o número de investidores, caiu 3,3% de um ano pra cá. O volume de negócios tem caído também e é outro indicador do afastamento dos investidores", explica o comenarista. Ouça a conversa completa!