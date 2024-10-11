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A semana na economia: bolsa cai e dólar fecha em alta, após IPCA

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 18:08

Publicado em 

11 out 2024 às 18:08
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos
Mercado financeiro, bolsa de valores, investimentos Crédito: Freepik
A Bolsa de Valores de São Paulo fechou a semana em baixa, além de ter perdido o patamar dos 130 mil pontos. O Ibovespa terminou a quarta-feira (09), por exemplo, em queda de 1,18%, com o índice marcando 129.962 pontos. Dentre as notícias do dia que impactaram o mercado está a alta na inflação indicada pelo IPCA. Enquanto os juros estiverem altos, a Bolsa não tem como ir para frente. E aí, qualquer notícia negativa é motivo para queda. A de hoje foi o IPCA. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — a inflação oficial do país — acelerou 0,44% em setembro, divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 11-10-24

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