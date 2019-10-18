A previsão otimista para o PIB de 2020 esbarra na previsão do FMI

Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros destaca as últimas movimentações do mercado. Como fato mais recente, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, diz ter um “feeling” que a economia brasileira vai crescer entre 2,5% e 3% em 2020. A previsão oficial, no entanto, ainda continua em 2,17%. Sachsida lançou, nesta semana, o documento “Muito Além da Previdência: A economia nos primeiros nove meses do governo”. Confira a análise do comentarista sobre o assunto: