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CBN INVESTIMENTOS

A previsão otimista para o PIB de 2020 esbarra na previsão do FMI

Crescimento do país pode ser afetado pela baixa dos números do mercado mundial. Ouça e entenda

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 19:06

Publicado em 

18 out 2019 às 19:06
PIB: o que esperar? Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros destaca as últimas movimentações do mercado. Como fato mais recente, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, diz ter um “feeling” que a economia brasileira vai crescer entre 2,5% e 3% em 2020. A previsão oficial, no entanto, ainda continua em 2,17%. Sachsida lançou, nesta semana, o documento “Muito Além da Previdência: A economia nos primeiros nove meses do governo”. Confira a análise do comentarista sobre o assunto:
CBN Investimentos - 18-10-19

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