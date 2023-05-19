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CBN Investimentos

A mudança da política de preços da Petrobras e os impactos na economia

Quem fala sobre o assunto é o comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 17:57

Publicado em 

19 mai 2023 às 17:57
Gasolina, etanol, combustíveis, posto de combustível
Gasolina Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Petrobras anunciou, na última terça-feira (16), o fim da política de paridade de importação (PPI), que determina o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior. Em sua primeira ação após o anúncio, a estatal anunciou uma forte redução nos preços dos combustíveis. A gasolina tipo A caiu R$ 0,40 por litro (-12,6%), o diesel tipo A teve baixa de R$ 0,44 por litro (-12,8%), e o gás de cozinha GLP teve redução de R$ 8,97 por botijão de 13 kgs (-21,3%). A nova política deve beneficiar o consumidor final no curto prazo, porque impede que oscilações muito drásticas no preço do dólar ou do petróleo sejam repassadas nos combustíveis. Tema para José Márcio de Barros nesta edição do CBN investimentos. Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 19-05-23

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