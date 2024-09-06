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CBN Investimentos

A chance de um corte de juros mais intenso nos EUA aumentou? Entenda impactos!

Ouça os comentários de José Márcio de Barros

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 16:30

Publicado em 

06 set 2024 às 16:30
Taxa Selic
Taxa Selic, juros Crédito: Shutterstock
Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que embora os dados do relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, de agosto tenham novamente reforçado a tendência de desaquecimento do mercado de trabalho, a opinião majoritária dos economistas é que isso não significa necessariamente um corte agressivo de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em setembro.
Esses dados reforçam a visão de que a economia americana vive uma fase de desaceleração e aumenta os temores em relação a uma possível recessão. A continuidade do enfraquecimento do mercado de trabalho americano também faz o mercado voltar às incertezas sobre qual será a conduta do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 06-09-24

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