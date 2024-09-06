A chance de um corte de juros mais intenso nos EUA aumentou? Entenda impactos!

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que embora os dados do relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, de agosto tenham novamente reforçado a tendência de desaquecimento do mercado de trabalho, a opinião majoritária dos economistas é que isso não significa necessariamente um corte agressivo de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em setembro.
Esses dados reforçam a visão de que a economia americana vive uma fase de desaceleração e aumenta os temores em relação a uma possível recessão. A continuidade do enfraquecimento do mercado de trabalho americano também faz o mercado voltar às incertezas sobre qual será a conduta do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Ouça a conversa completa!
CBN Investimentos - 06-09-24