A chance de um corte de juros mais intenso nos EUA aumentou? Entenda impactos!

Nesta edição do CBN Investimentos, o comentarista José Márcio de Barros traz como destaque a notícia que embora os dados do relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, de agosto tenham novamente reforçado a tendência de desaquecimento do mercado de trabalho, a opinião majoritária dos economistas é que isso não significa necessariamente um corte agressivo de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em setembro.