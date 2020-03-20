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CBN Investimentos

4 passos para avaliar seu investimento durante a crise do coronavírus

São recomendações simples em meio a um cenário que traz muita turbulência à economia

Publicado em 20 de Março de 2020 às 20:09

Publicado em 

20 mar 2020 às 20:09
Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: MARIVALDO OLIVEIRA/AE - arquivo
A economia foi diretamente atingida por conta da expansão de casos do novo coronavírus no mundo. No Brasil, a bolsa de valores atingiu índices negativos por dias seguidos e até mesmo teve negócios interrompidos. Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa como você pode se precaver de efeitos como esse e poder proteger seu patrimônio. A atenção com quatro pontos principais. Ouça o quadro:
CBN Investimentos - 20-03-20
 
# 1- Priorize a Liquidez
Neste momento em que não sabemos por quanto tempo este "confinamento" se estenderá, devemos estar bastante líquidos, ou seja, nada de investir para o médio e longo prazos e nem procurar investir em ativos com alto grau de incerteza.
 
# 2 - Ajuste as suas despesas
Assim como as empresas que estabeleceram seus "gabinetes de crise", deveremos neste período de isolamento estabelecermos o nosso também. No âmbito familiar, um gabinete de crise para tomada de decisões rápidas porém acertadas. Os gastos devem ser estratégicos, de extrema necessidade.
 
#3- Diversifique seus investimentos
Se antes aplicávamos em papeis finais (PETR4, etc), procure diversificar aplicando em uma carteira de ações (Fundos de investimentos) pois está comprovado academicamente que diversificando otimizamos o retorno.
 
A mesma recomendação é valido para quem tem aplicação em Fundos de Renda Fixa. Carteira aplicadas em DI, Credito privado e em Fundos Imobiliários.
 
O principal termômetro da economia tem sido a Bolsa de Valores. Ja foram seis "circuit brakers". Embora a Bolsa já tenha caído 42% alguns papeis caem muito mais: PETR4- 57%, CVC- 76%, AZUL- 78% e GOL- 82% Isto talvez possa se configurar em uma janela de oportunidade.
 
#4 - Consulte um especialista
Pedir ajuda é excelente nestes momentos. Os Bancos e as Corretoras hoje tem profissionais certificados pela ANBIMA ( CPA 10, CPA 20, CEA, CGA) para darem assistência gratuita neste momento de intranquilidade.
 
 
 

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