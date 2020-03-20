4 passos para avaliar seu investimento durante a crise do coronavírus

Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: MARIVALDO OLIVEIRA/AE - arquivo

A economia foi diretamente atingida por conta da expansão de casos do novo coronavírus no mundo. No Brasil, a bolsa de valores atingiu índices negativos por dias seguidos e até mesmo teve negócios interrompidos. Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa como você pode se precaver de efeitos como esse e poder proteger seu patrimônio. A atenção com quatro pontos principais. Ouça o quadro:

Your browser does not support the audio element. CBN Investimentos - 20-03-20

# 1- Priorize a Liquidez

Neste momento em que não sabemos por quanto tempo este "confinamento" se estenderá, devemos estar bastante líquidos, ou seja, nada de investir para o médio e longo prazos e nem procurar investir em ativos com alto grau de incerteza.

# 2 - Ajuste as suas despesas

Assim como as empresas que estabeleceram seus "gabinetes de crise", deveremos neste período de isolamento estabelecermos o nosso também. No âmbito familiar, um gabinete de crise para tomada de decisões rápidas porém acertadas. Os gastos devem ser estratégicos, de extrema necessidade.

#3- Diversifique seus investimentos

Se antes aplicávamos em papeis finais (PETR4, etc), procure diversificar aplicando em uma carteira de ações (Fundos de investimentos) pois está comprovado academicamente que diversificando otimizamos o retorno.

A mesma recomendação é valido para quem tem aplicação em Fundos de Renda Fixa. Carteira aplicadas em DI, Credito privado e em Fundos Imobiliários.

O principal termômetro da economia tem sido a Bolsa de Valores. Ja foram seis "circuit brakers". Embora a Bolsa já tenha caído 42% alguns papeis caem muito mais: PETR4- 57%, CVC- 76%, AZUL- 78% e GOL- 82% Isto talvez possa se configurar em uma janela de oportunidade.

#4 - Consulte um especialista