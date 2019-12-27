4 fatores que mostram o otimismo com a economia do país em 2020

Economia Crédito: Divulgação

Na última edição do "CBN Investimentos" do ano, o comentarista José Márcio de Barros destaca como o ambiente econômico analisa os índices recentemente divulgados que apontam o ambiente favorável para o crescimento em 2020.

"Queria neste ultimo programa dizer que estou muito otimista em relação ao ano de 2020. Para mostrar que não sou somente eu, menciono que Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping Centers prevê que nos próximos 3 anos o pais deve ganhar 31 novos shopping centers. É um processo que eles denominam de "interiorização dos shoppings". Hoje o pais tem 762 Shoppings Centers e destes 12 foram inaugurados em 2019. As vendas em shoppings foi 9,5% maior em relação ao ano passado. Foi o melhor dos últimos 9 anos com vendas de R$ 37 bi", destaca.

"Os principais fatores da melhora são: 1- Liberação do FGTS; 2- Inflação estável; 3- Juros mais baixos; e 4- Facilidade na obtenção de credito. Neste ultimo quesito, só para dar uma ideia ao nosso ouvinte, o credito à Pessoa Física cujo estoque é hoje de R$ 1,1 tri, cresceu 15% em 2019 ,e o credito à Pessoa Jurídica com um estoque de R$ 863 MM cresceu 11% em 2019", analisa.

"Esse clima de melhora na economia é medido pelos principais Índices de Confiança do Comercio e do setor de serviços, principalmente, que fez o Índice Ibovespa bater o nível histórico de 117.451 pontos. Foi o melhor retorno da Renda Variável em 10 anos perto de 30% enquanto a renda fixa rendeu 5,83%. Dos 68 papeis que compõem o Índice Ibovespa apenas 5 devem encerrar no vermelho. Dentre as que mais subiram podemos citar Qualicorp com 241%, BTG com 231%, Via Varejo com 159% e a Notre Dame Intermédica com 132%, JBS com 124%, Magalu com 116% e Cosan com 112%", diz.

Ouça a análise completa dos números:

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