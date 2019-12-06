10 pontos para entender o bom momento da economia no fim de 2019

Economia: entenda mais Crédito: Divulgação

Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa a relação entre os índices econômicos da semana e como isso influência diretamente o consumo nesta reta final do ano, como o preço da carne e a inflação que apresentou alta no índice de novembro, com apontou o IBGE. "Incrível isso! Em outros tempos a divulgação da inflação de novembro poderia causar um estrago na Bolsa de Valores, porém nao foi o que vimos. Com a divulgação da inflação apontando 0,51% de aumento nos preços, a Bolsa ficou no campo positivo com uma pontuação recorde de 101.500 pontos e dolar a R$ 4,15", diz.

"Não só isso ajudou a animar o mercado, mas também a boa notícia vinda do exterior, mais precisamente dos EUA que geraram 266 mil novas vagas de emprego. A taxa de desemprego volta a bater na casa de 3,5% - o que e um fato histórico. O salário medio teve alta de 0,07%, a US$ 28,29. Só neste ano cresceu 3,1%", analisa.

As vendas do Blackfriday foram sucesso. As projeções estão acima das mais otimistas. Estima-se uma alta de 35% , com vendas próximas de R$ 6 bi. Nos últimos Natais as empresas estavam dando ferias coletivas neste ano estão produzindo.

José Márcio aborda ainda os seguintes pontos:

1 - PIB positivo;

2 - Deficit menor que a meta;

3 - divida bem mais contida,

4 - mercado de trabalho retomando,

5 - expectativa de inflação dentro da meta,

7 - SELIC minimas históricas

8 - Confiança dos empresários voltando

Ouça o quadro: