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CBN INVESTIMENTOS

10 pontos para entender o bom momento da economia no fim de 2019

Ouça a explicação do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 20:34

Publicado em 

06 dez 2019 às 20:34
 
Economia: entenda mais Crédito: Divulgação
Neste "CBN Investimentos", o comentarista José Márcio de Barros analisa a relação entre os índices econômicos da semana e como isso influência diretamente o consumo nesta reta final do ano, como o preço da carne e a inflação que apresentou alta no índice de novembro, com apontou o IBGE. "Incrível isso! Em outros tempos a divulgação da inflação de novembro poderia causar um estrago na Bolsa de Valores, porém nao foi o que vimos. Com a divulgação da inflação apontando 0,51% de aumento nos preços, a Bolsa ficou no campo positivo com uma pontuação recorde de 101.500 pontos e dolar a R$ 4,15", diz.
"Não só isso ajudou a animar o mercado, mas também a boa notícia vinda do exterior, mais precisamente dos EUA que geraram 266 mil novas vagas de emprego. A taxa de desemprego volta a bater na casa de 3,5% - o que e um fato histórico. O salário medio teve alta de 0,07%, a US$ 28,29. Só neste ano cresceu 3,1%", analisa.
As vendas do Blackfriday foram sucesso. As projeções estão acima das mais otimistas. Estima-se uma alta de 35% , com vendas próximas de R$ 6 bi. Nos últimos Natais as empresas estavam dando ferias coletivas neste ano estão produzindo.
José Márcio aborda ainda os seguintes pontos:
1 - PIB positivo;
2 - Deficit menor que a meta;
3 - divida bem mais contida,
4 - mercado de trabalho retomando,
5 - expectativa de inflação dentro da meta,
7 - SELIC minimas históricas
8 - Confiança dos empresários voltando
Ouça o quadro:
CBN Investimentos - 06-12-19

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