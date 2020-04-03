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1° trimestre: coronavírus, 28% de alta no dólar e novo corte na Selic

No mês do coronavírus, confira o desempenho do mercado financeiro. Confira a análise do comentarista José Márcio de Barros

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 18:05

Publicado em 

03 abr 2020 às 18:05
Num mês marcado por fortes variações diante do cenário do coronavírus pelo mundo, o mercado econômico enfrentou turbulências ao longo de março. É sobre os principais índices da Bolsa e do dólar, por exemplo, que a gente conversa, nesta edição do CBN Investimentos, com o comentarista José Márcio de Barros. 
"Cabe frisar a alta do dólar de 15,56%, em março, e acumulado de 28,98% no ano. Isso contra uma inflação de 0,57% e uma Selic de 1,01%, acumulada em 2020. A poupança, que rende 70% da Selic, rendeu no primeiro trimestre 0,74%", explica. Ele salienta que a incerteza está muito alta e a moeda está mais utilizada do que o ouro para proteção.
José Márcio de Barros também sinaliza os dados sobre o nível do desemprego no Estados Unidos. "Demitir nos EUA é muito mais rápido do que no Brasil, onde as leis trabalhistas são mais rígidas. Só em março foram cortados 700.000 postos de trabalho", finaliza.
CBN INVESTIMENTOS - 03-04-20

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