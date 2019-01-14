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CBN INOVAÇÃO

Vitória vai sediar centro de inteligência artificial em mineração

Entenda o impacto disso no quadro "CBN Inovação"

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 19:30

Publicado em 

14 jan 2019 às 19:30
Inteligência artificial é um das áreas de inovação em que as pesquisas mais avançam. Neste quadro "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet analisa o destaque da área, que influencia diretamente o setor no Espírito Santo: o desenvolvimento de um centro de inteligência artificial para projetos ligados à cadeia de mineração. Entre os benefícios que o projeto se propõe estão otimizar o processo da manutenção de ativos - de caminhões fora de estrada a trilhos de ferrovia – e a melhoria na gestão dos processos de usinas de beneficiamento de minério e de pelotização.
Para explicar detalhes do centro, Rafael Lychowski, gerente de inteligência artificial da Vale, participa do quadro e explica que cerca de 50 profissionais - entre cientistas e engenheiros de dados e especialistas de negócios - estarão dedicados ao projeto de inteligência artificial. Destaque também para a escolha de Vitória para abrigar o Centro de Inteligência Artificial, que foi estratégica por ser próxima de partes vitais da companhia Vale, como as minas de Minas Gerais, a ferrovia Vitória-Minas, o porto de Tubarão e as usinas de pelotização de ferro, localizadas na própria cidade.
Ouça e entenda como o projeto vai funcionar:
CBN Inovação - 14-01-19

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