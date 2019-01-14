Vitória vai sediar centro de inteligência artificial em mineração

Inteligência artificial é um das áreas de inovação em que as pesquisas mais avançam. Neste quadro "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet analisa o destaque da área, que influencia diretamente o setor no Espírito Santo: o desenvolvimento de um centro de inteligência artificial para projetos ligados à cadeia de mineração. Entre os benefícios que o projeto se propõe estão otimizar o processo da manutenção de ativos - de caminhões fora de estrada a trilhos de ferrovia – e a melhoria na gestão dos processos de usinas de beneficiamento de minério e de pelotização.