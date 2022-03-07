'Vencedores': conheça a história de grandes empreendedores e inovadores

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet traz como destaque que vida de grandes personalidades como Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Walt Disney, Henry Ford, Einstein, Barão de Mauá e Luiza Trajano, são destaques no livro “Vencedores”. A ideia da publicação é "conhecer a história desses inovadores, seja na vida pessoal ou na vida profissional, nos traz lições e exemplos que inspiram e que ajudam na tomada de decisões na nossa própria trajetória". Evandro Milet, um dos autores da publicação, fala sobre essas histórias. Ouça a conversa completa!