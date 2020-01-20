Uso da tecnologia cresce e uma "guerra virtual" não é só ficção

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet traz como destaque o poder que os avanços tecnológicos podem ter sobre áreas diversas - e algumas das quais nem nos damos conta. Como pano de fundo pra conversa encontra-se a obra "Future Crimes – Tudo Está Conectado, Todos Somos Vulneráveis e o que Podemos Fazer Sobre Isso", de Marc Goodman. A publicação aponta como os criminosos estão prontos para sequestrar as tecnologias do futuro, incluindo a robótica, a biologia sintética e a inteligência artificial. Estaríamos diante de um possível cenário de guerra? Confira: