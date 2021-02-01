Ufes desenvolve caminhão autônomo para gigante da mineração

O Espírito Santo, no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), desponta no desenvolvimento de veículos autônomos, ou seja, aqueles que utilizam inteligência artificial para se locomover. Se, no início das pesquisas, o destaque era o desenvolvimento de um carro de passageiros sem motorista, agora, é um caminhão autônomo que está em evidência. Tanto que a Vale - empresa gigante da mineração - contratou a Ufes para o desenvolvimento desse caminhão sem motorista, para fazer a umectação das áreas de pó de minério. Esse é o assunto de Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação. Ele conversa com o professor emérito de Ciência da Computação da Ufes, Alberto Ferreira de Souza. Ouça!