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Ufes desenvolve caminhão autônomo para gigante da mineração

Ouça o CBN Inovação desta segunda (1°), com Evandro Milet, que recebe o professor Alberto Ferreira de Souza

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:27

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:27
O assunto é veículos autônomos Crédito: Peter H/Pixabay
O Espírito Santo, no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), desponta no desenvolvimento de veículos autônomos, ou seja, aqueles que utilizam inteligência artificial para se locomover. Se, no início das pesquisas, o destaque era o desenvolvimento de um carro de passageiros sem motorista, agora, é um caminhão autônomo que está em evidência. Tanto que a Vale - empresa gigante da mineração - contratou a Ufes para o desenvolvimento desse caminhão sem motorista, para fazer a umectação das áreas de pó de minério. Esse é o assunto de Evandro Milet, nesta edição do CBN Inovação. Ele conversa com o professor emérito de Ciência da Computação da Ufes, Alberto Ferreira de Souza. Ouça!
CBN Inovação - 01-02-21.mp3

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