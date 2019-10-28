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lição para empreendedores

Trabalhe com quem tenha comprometimento, diz co-fundador do PicPay

Diogo Roberte fala sobre a trajetória da empresa e como Vitória é importante para atuação da empresa, que terá nova sede na altura da Leitão da Silva

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 19:21

Publicado em 

28 out 2019 às 19:21
PicPay: nova sede em Vitória Crédito: PicPay/Divulgação
Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet analisa a trajetória de uma das mais importantes startups criadas do Espírito Santo: o PicPay. A empresa anunciou recentemente a mudança da sua sede para a área que pertencia a um cerimonial, às margens da Avenida Leitão da Silva, como explica Diogo Roberte, co-fundador do PicPay, na conversa com a Rádio CBN Vitória. Vagas de emprego também serão criadas nessa mudança.
Ele explica que a startup é capixaba e se manter em Vitória é importante, assim como é importante ter presença em São Paulo. "Não existe estrutura mais importante que outra", diz. Ele explica que o capixaba é muito aberto à inovação e que a capital do Espírito Santo é um dos locais ideais para testar produtos da empresa, além de citar que o número de pessoas com aplicativo em Vitória é um percentual bem alto.
Sobre a trajetória do PicPay, desde a ideia na incubadora até ganhar projeção nacional, Diogo Roberte fala também para empreendedores. 
"Hoje o incentivo à inovação é mais amplo, entendo que ter sócio é ter um alinhamento de valores, tem que ter isso no time todo. Só é possível conseguir isso com a participação de todos: trabalhe com pessoas que tenham valores e comprometimentos com a visão que você tem. Nos momentos mais difíceis elas são fundamentais. Outro ponto é pensar grande. Antigamente era pensar ser o maior de Vitória? Mas isso pode nos limitar: devemos pensar como ser o maior do planeta, mas se der errado, será o maior da América. Se der errado, vai ser o maior do país. Essa é forma de pensar: agir localmente mas como minha atuação pode ser global. O negócio tem que ter alta capacidade de escalabilidade. Você não será um empreendedor de alto nível se não tiver valores: o espiritual, o ambiental, a disposição física. Os ciclos de negócios são cada vez mais disruptivos. Pense em como era andar de carro há 10 anos e veja hoje, por exemplo. Essa é a minha experiência, o que eu posso dizer até aqui". 
Ouça o quadro completo:
CBN Inovação - 28-10-19.mp3
 
Questionado se a empresa é um unicórnio - empresas inovadoras que atingem valor de mercado acima de R$ 1 bilhão - Diogo diz que ainda não se definiram assim. As questões ligadas à contratações para atuação na nova sede também chamam atenção: a empresa deve abrir até 800 vagas na capital capixaba. Para se inscrever use o endereço 
http://www.picpay.com/jobs

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