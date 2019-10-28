Trabalhe com quem tenha comprometimento, diz co-fundador do PicPay

Ele explica que a startup é capixaba e se manter em Vitória é importante, assim como é importante ter presença em São Paulo. "Não existe estrutura mais importante que outra", diz. Ele explica que o capixaba é muito aberto à inovação e que a capital do Espírito Santo é um dos locais ideais para testar produtos da empresa, além de citar que o número de pessoas com aplicativo em Vitória é um percentual bem alto.

"Hoje o incentivo à inovação é mais amplo, entendo que ter sócio é ter um alinhamento de valores, tem que ter isso no time todo. Só é possível conseguir isso com a participação de todos: trabalhe com pessoas que tenham valores e comprometimentos com a visão que você tem. Nos momentos mais difíceis elas são fundamentais. Outro ponto é pensar grande. Antigamente era pensar ser o maior de Vitória? Mas isso pode nos limitar: devemos pensar como ser o maior do planeta, mas se der errado, será o maior da América. Se der errado, vai ser o maior do país. Essa é forma de pensar: agir localmente mas como minha atuação pode ser global. O negócio tem que ter alta capacidade de escalabilidade. Você não será um empreendedor de alto nível se não tiver valores: o espiritual, o ambiental, a disposição física. Os ciclos de negócios são cada vez mais disruptivos. Pense em como era andar de carro há 10 anos e veja hoje, por exemplo. Essa é a minha experiência, o que eu posso dizer até aqui".