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Tem inovação na China: o bilionário chinês que faz o que outros não conseguem

Ouça a análise de Evandro Milet

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 18:12

Publicado em 

11 jul 2022 às 18:12
O magnata e bilionário chinês Jack Ma
O magnata e bilionário chinês Jack Ma Crédito: Reprodução
China e tecnologia. Este é o tema do CBN Inovação, com Evandro Milet. "Não há como falar da Alibaba, a maior empresa de capital aberto da Ásia, sem falar no seu fundador, Jack Ma, originalmente Ma Yun. Até hoje, os chineses têm o hábito de escolher o próprio nome ocidental. O dele - Jack - foi dado por um turista a quem serviu de guia com 15 anos, como primeira atividade profissional, em troca de aulas de inglês, logo depois da visita de Nixon à sua cidade natal em 1972", explica. 
"Com isso conheceu gente do mundo todo e percebeu que o mundo que os turistas contavam era muito diferente do que aprendia nas escolas e com seus pais. Sua história e a da Alibaba são contadas por Ricardo Geromel, no seu livro O Poder da China. Jack Ma é idolatrado na China. Geromel, brasileiro que mora lá e cobre bilionários para a revista Forbes, arrisca dizer que se houvesse eleições diretas e ele se candidatasse, ganharia no primeiro turno - se Xi Jinping não fosse o rival. Vai ver que foi por isso que deram um sumiço nele recentemente", conta. Ouça a conversa completa!
CBN INOVAÇÃO - 11-07-22

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