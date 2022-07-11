Tem inovação na China: o bilionário chinês que faz o que outros não conseguem

China e tecnologia . Este é o tema do CBN Inovação , com Evandro Milet . "Não há como falar da Alibaba, a maior empresa de capital aberto da Ásia, sem falar no seu fundador, Jack Ma, originalmente Ma Yun. Até hoje, os chineses têm o hábito de escolher o próprio nome ocidental. O dele - Jack - foi dado por um turista a quem serviu de guia com 15 anos, como primeira atividade profissional, em troca de aulas de inglês, logo depois da visita de Nixon à sua cidade natal em 1972", explica.

"Com isso conheceu gente do mundo todo e percebeu que o mundo que os turistas contavam era muito diferente do que aprendia nas escolas e com seus pais. Sua história e a da Alibaba são contadas por Ricardo Geromel, no seu livro O Poder da China. Jack Ma é idolatrado na China. Geromel, brasileiro que mora lá e cobre bilionários para a revista Forbes, arrisca dizer que se houvesse eleições diretas e ele se candidatasse, ganharia no primeiro turno - se Xi Jinping não fosse o rival. Vai ver que foi por isso que deram um sumiço nele recentemente", conta. Ouça a conversa completa!