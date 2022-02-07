Tecnologia: desemprego de um lado e vagas sobrando do outro

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca que a carência de profissionais qualificados nas áreas Steam (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) está criando um fenômeno de desemprego alto e vagas sobrando, porque não há pessoas capacitadas para as oportunidades que se apresentam. Até mesmo nos Estados Unidos, que são os "sugadores de cérebros privilegiados do mundo", atraindo mão de obra de todo o mundo, há um apagão de mão de obra tecnológica. Esse desbalanço provoca a oferta de formação pelas próprias companhias e uma onda de contratação de pessoas antes de estarem formadas, ainda mais que fica muito patente a defasagem de currículos nos cursos universitários. Ouça: