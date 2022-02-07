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CBN Inovação

Tecnologia: desemprego de um lado e vagas sobrando do outro

Ouça a análise de Evandro Milet

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 16:50

Publicado em 

07 fev 2022 às 16:50
Área Steam (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática)
Área Steam (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) Crédito: Getty Images
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet destaca que a carência de profissionais qualificados nas áreas Steam (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) está criando um fenômeno de desemprego alto e vagas sobrando, porque não há pessoas capacitadas para as oportunidades que se apresentam. Até mesmo nos Estados Unidos, que são os "sugadores de cérebros privilegiados do mundo", atraindo mão de obra de todo o mundo, há um apagão de mão de obra tecnológica. Esse desbalanço provoca a oferta de formação pelas próprias companhias e uma onda de contratação de pessoas antes de estarem formadas, ainda mais que fica muito patente a defasagem de currículos nos cursos universitários. Ouça:
CBN Inovação - 07/02/2022

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