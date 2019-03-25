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CBN INOVAÇÃO

Tecnologia 5G se desenvolve e pode redefinir mercados variados

Automóveis autônomos, a telemedicina e a instalação de sensores variados são algumas das frentes de mercado que deverão ser facilitadas

Publicado em 25 de Março de 2019 às 17:41

Publicado em 

25 mar 2019 às 17:41
Quando se fala de tecnologia 5G logo associamos aos celulares com internet móvel de ponta e que estão presentes, em especial, nos mercados europeu e norte-americano. Mas nesta edição do quadro CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet traz uma análise sobre como o 5G deve chegar ao Brasil e transformar mercados variados e de diferentes áreas do conhecimento. Automóveis autônomos, a telemedicina e a instalação de sensores variados são algumas das frentes de mercado que deverão ser facilitadas. Confira!
CBN Inovação - 25-03-19.mp3

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