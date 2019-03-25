Tecnologia 5G se desenvolve e pode redefinir mercados variados

Quando se fala de tecnologia 5G logo associamos aos celulares com internet móvel de ponta e que estão presentes, em especial, nos mercados europeu e norte-americano. Mas nesta edição do quadro CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet traz uma análise sobre como o 5G deve chegar ao Brasil e transformar mercados variados e de diferentes áreas do conhecimento. Automóveis autônomos, a telemedicina e a instalação de sensores variados são algumas das frentes de mercado que deverão ser facilitadas. Confira!