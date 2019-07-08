Startups são recrutadas para auxiliar gestão pública no ES

Para otimizar a gestão pública do Espírito Santo, o governo do Estado vai firmar parcerias com startups de todo o Brasil, para que contribuam com com seus métodos, experiências e ferramentas tecnológicas. O programa, intitulado ‘Pitch Gov.ES’, é pioneiro no País e foi implantado, preliminarmente, em São Paulo. Aqui no ES, vai reunir ações conjuntas entre os três poderes e vai impactar em setores estratégicos como saúde, educação, segurança e contas públicas.

O processo do ‘Pitch Gov.ES’ deverá ser feito em duas etapas: a primeira já foi realizada e trata da mobilização dos órgãos públicos e a divisão deles em sete setoriais estratégicos. A fase seguinte consiste na apresentação das demanda do Estado e um conjunto de 50 startups são escolhidas para resolverem essas demandas. Após seis meses, as startups apresentam suas propostas e dez são selecionadas. Na segunda etapa, as dez startups terão mais 6 meses para terminar de solucionar as questões do Estado, com incentivo financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Espírito Santo (Fapes) para o desenvolvimento do projeto. Confira a entrevista com o diretor-presidente da Fapes, Denio Rebello Arantes.