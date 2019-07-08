Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN INOVAÇÃO

Startups são recrutadas para auxiliar gestão pública no ES

O programa, intitulado Pitch Gov.ES, é pioneiro no País e foi implantado, preliminarmente, em São Paulo. Aqui no ES, vai reunir ações conjuntas entre os três poderes e vai impactar em setores estratégicos como saúde, educação, segurança e contas públicas

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 19:21

Publicado em 

08 jul 2019 às 19:21
Para otimizar a gestão pública do Espírito Santo, o governo do Estado vai firmar parcerias com startups de todo o Brasil, para que contribuam com com seus métodos, experiências e ferramentas tecnológicas. O programa, intitulado ‘Pitch Gov.ES’, é pioneiro no País e foi implantado, preliminarmente, em São Paulo. Aqui no ES, vai reunir ações conjuntas entre os três poderes e vai impactar em setores estratégicos como saúde, educação, segurança e contas públicas.
O processo do ‘Pitch Gov.ES’ deverá ser feito em duas etapas: a primeira já foi realizada e trata da mobilização dos órgãos públicos e a divisão deles em sete setoriais estratégicos. A fase seguinte consiste na apresentação das demanda do Estado e um conjunto de 50 startups são escolhidas para resolverem essas demandas. Após seis meses, as startups apresentam suas propostas e dez são selecionadas. Na segunda etapa, as dez startups terão mais 6 meses para terminar de solucionar as questões do Estado, com incentivo financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação no Espírito Santo (Fapes) para o desenvolvimento do projeto. Confira a entrevista com o diretor-presidente da Fapes, Denio Rebello Arantes.
CBN Inovação - 08-07-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O escritor Machado de Assis
Branding é mais do que eficácia comercial
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/06/2026
Editais e Avisos - 03/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados