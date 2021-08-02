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Edital aberto!

Startups do ES podem concorrer a investimento da Petrobras de até R$ 1,5 mi

Evandro Milet recebe o gerente de Inovação em Ecossistemas Empreendedores do Centro de Pesquisa da Petrobras, Alex Dal Pont

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:17

Publicado em 

02 ago 2021 às 17:17
Sede da Petrobras na Reta da Penha, em Vitória
Sede da Petrobras na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com o gerente de Inovação em Ecossistemas Empreendedores do Centro de Pesquisa da Petrobras, Alex Dal Pont. O destaque é o funcionamento do programa "Conexões Petrobras pela Inovação - Módulo Startups", considerado o maior edital de inovação já aberto no setor de óleo gás e energia voltado para startups e pequenas empresas. As inscrições foram prorrogadas até 15 de agosto. As selecionadas terão oportunidade de desenvolver soluções e modelos de negócios já acessando uma fatia relevante do mercado: a demanda da Petrobras, com potencial de escalar na indústria nacional e internacional. Para isso, a companhia investirá em projetos de até R$ 500 mil e de até R$ 1,5 milhão, a depender da categoria do desafio (soft ou deep tech). Ouça:
CBN Inovação - 02/08/2021
Acesse o edital clicando aqui!

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