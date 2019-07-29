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CBN INOVAÇÃO

Startups de inovação serão selecionadas em programa no ES

A iniciativa faz parte de um projeto da Petrobras em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 18:01

Publicado em 

29 jul 2019 às 18:01
Micro ou pequena empresas vão poder participar de uma chamada de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) voltada para startups de inovação. A iniciativa faz parte de um projeto da Petrobras em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Este é o assunto em destaque desta edição do CBN Inovação, com o comentarista Evandro Milet. Quem também participa da conversa é Ricardo Ramos, engenheiro da Petrobras e líder do projeto.
Ramos explica que o edital prevê o financiamento de até 10 projetos, em seis diferentes áreas, com valores que vão de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando R$ 10 milhões nessa etapa. As empresas contempladas terão acesso a fontes de recursos financeiros, base de clientes, investidores e rede de mentores, além de tempo para amadurecer e validar soluções propostas e ampliar sua visibilidade de mercado. Ele também explica que os empresários terão acesso a consultorias especializadas para melhoria de processos gerenciais e tecnológicos, além do apoio intensivo no monitoramento físico-financeiro dos projetos. Confira!
CBN Inovação - 29-07-19

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