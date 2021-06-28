Startups: como o investidor e o suporte em estrutura beneficia as iniciativas capixabas

Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Francisco Carvalho, presidente do Base 27. O hub de engenharia e construção civil foi idealizado criar ambientes propícios para o surgimento de soluções e práticas inovadoras e contribuir para a evolução do ecossistema de inovação do Espírito Santo. Como esse ambiente é criado? A pergunta é o ponto de partida para a conversa que traz uma visão do investimento em startups, já que o Base27 pretende ampliar o suporte e acelerar startups e ideias em fase de desenvolvimento neste ano de 2021. Ouça: