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Hub Base27

Startups: como o investidor e o suporte em estrutura beneficia as iniciativas capixabas

Evandro Milet conversa com Francisco Carvalho, presidente do hub Base 27

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 17:37

Publicado em 

28 jun 2021 às 17:37
O hub Base27 pretende ampliar o suporte e acelerar startups e ideias em fase de desenvolvimento no ES
O hub Base27 pretende ampliar o suporte e acelerar startups e ideias em fase de desenvolvimento no ES Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Francisco Carvalho, presidente do Base 27. O hub de engenharia e construção civil foi idealizado criar ambientes propícios para o surgimento de soluções e práticas inovadoras e contribuir para a evolução do ecossistema de inovação do Espírito Santo. Como esse ambiente é criado? A pergunta é o ponto de partida para a conversa que traz uma visão do investimento em startups, já que o Base27 pretende ampliar o suporte e acelerar startups e ideias em fase de desenvolvimento neste ano de 2021. Ouça:
CBN Inovação - 28/06/2021

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