Startup capixaba monitora desgaste físico com "vestíveis"

Uma startup capixaba foi escolhida para o programa nacional de soluções de rápida implantação da Petrobras. A Dersalis desenvolveu um produto que permite a redução da quantidade de acidentes de trabalho causados por fadiga ou falta de atenção e vai receber um investimento de R$ 60 mil da companhia para executar testes do projeto. Nesta edição do CBN Inovação, o convidado de Evandro Milet é o CEO da Dersalis, Pedro Guizardi. Durante o período do contrato, o produto será testado em condições que representam o ambiente real da empresa para avaliação de desempenho e do potencial de contribuição para os negócios da Petrobras. A previsão é de que os processos de contratação e início de testes aconteçam no primeiro trimestre de 2021. Ouça!
CBN Inovação - 04-01-21.mp3
As aplicações são inúmeras e estão ganhando cada vez mais espaço em organizações de atuação nacional. "Há atuação na Suzano na Logística Florestal, na ArcelorMittal com operadores de ponte rolantes, TimeNow na gestão de operações na Braskem, Shell onde trabalhamos para levar a tecnologia para aplicação onshore e offshore e mais recente a Petrobras com aplicação similar a da Shell".