Startup capixaba monitora desgaste físico com "vestíveis"

Uma startup capixaba foi escolhida para o programa nacional de soluções de rápida implantação da Petrobras. A Dersalis desenvolveu um produto que permite a redução da quantidade de acidentes de trabalho causados por fadiga ou falta de atenção e vai receber um investimento de R$ 60 mil da companhia para executar testes do projeto. Nesta edição do CBN Inovação, o convidado de Evandro Milet é o CEO da Dersalis, Pedro Guizardi. Durante o período do contrato, o produto será testado em condições que representam o ambiente real da empresa para avaliação de desempenho e do potencial de contribuição para os negócios da Petrobras. A previsão é de que os processos de contratação e início de testes aconteçam no primeiro trimestre de 2021. Ouça!