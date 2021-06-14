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Startup capixaba inova em gestão de resíduos e recebe aporte de gigante nacional

Evandro Milet conversa com o COO da Destine Já, Christian Sabino

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:44

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:44
A Destine Já atua na área de gestão sustentável de coleta de resíduos
A Destine Já atua na área de gestão sustentável de coleta de resíduos Crédito: Freepik
Nesta edição do CBN Inovação, Evandro Milet conversa com Christian Sabino, COO da empresa capixaba Destine Já. Criada em 2016, a startup começou operando na Grande Vitória e hoje já atende todos os estados do Sudeste e a Bahia na área de gestão sustentável de coleta de resíduos.
A Destine Já foi incubada na TecVitória e recentemente recebeu aporte de um investidor-anjo - a Tasa, player do mercado ambiental. Com os recursos, o objetivo é ampliar a área de atendimento e acelerar o crescimento da empresa, que já tem parcerias com clientes de diferentes portes, entre eles o governo estadual e federal. Ouça:
CBN Inovação - 14-06-21

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