Setor moveleiro capixaba avança na indústria 4.0 e uso de catálogo 3D

Indústria Moveleira Crédito: Arquivo AG

Nesta edição do "CBN Inovação", o comentarista Evandro Milet analisa que a inovação está em processos de produção de setores que nem sempre o grande público consumidor tem em mente. É o caso da indústria moveleira do Espírito Santo que, para atrair mercado e aprimorar as demandas, utiliza até mesmo impressoras 3D para produção de catálogo ou protótipos. Quem explica melhor é o Luiz Rigoni, presidente da Câmara Setorial da Indústria Moveleira. Ouça os detalhes completos:

Your browser does not support the audio element. CBN Inovação - 23-09-19

O presidente também fala sobre o impacto da tecnologia no setor, é a indústria 4.0. "Desde inovações realizadas com a utilização de novos equipamentos para as linhas de produção - com o uso de modernos computadores - até a automação de peças esses são alguns dos destaques que já podem ser observados no Espírito Santo", diz.

Rigoni de como usar a internet como aliada. “Hoje temos produção na Internet com vídeos, muito bem elaborados, que mostram como as linhas de produção têm se desenvolvido e como o mercado de móveis está antenado às transformações digitais”, explica. As visitações que são realizadas às feiras do setor, até internacionalmente, também são fundamentais para que se ficar atento ao que está sendo produzido de mais moderno no mercado.