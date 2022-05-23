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Relação com as empresas: afinal, o cliente tem sempre razão?

A análise é do comentarista Evandro Milet

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 18:29

Publicado em 

23 mai 2022 às 18:29
Compra online, e-commerce, cartão, shopping
Compras Crédito: Pexels
Nas décadas de 1980 e 1990, as ideias novas do marketing e os programas de qualidade total colocaram os clientes no centro da preocupação das empresas. É dessa época o algoritmo que dizia que: regra número um - o cliente tem sempre razão e; regra número dois – se o cliente não tiver razão. E, hoje, como estão essas regras? Tema para Evandro Milet nesta edição do CBN Inovação. Evandro explica que "também foram muito difundidos na época o conceito de encantar o cliente, mais do que simplesmente atendê-lo e que devemos trabalhar para transformar clientes em fregueses porque é mais caro conseguir um novo cliente que manter um antigo", explica. Ouça a conversa completa!
CBN Inovação - 23-05-22

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