Relação com as empresas: afinal, o cliente tem sempre razão?

Nas décadas de 1980 e 1990, as ideias novas do marketing e os programas de qualidade total colocaram os clientes no centro da preocupação das empresas. É dessa época o algoritmo que dizia que: regra número um - o cliente tem sempre razão e; regra número dois – se o cliente não tiver razão. E, hoje, como estão essas regras? Tema para Evandro Milet nesta edição do CBN Inovação. Evandro explica que "também foram muito difundidos na época o conceito de encantar o cliente, mais do que simplesmente atendê-lo e que devemos trabalhar para transformar clientes em fregueses porque é mais caro conseguir um novo cliente que manter um antigo", explica. Ouça a conversa completa!