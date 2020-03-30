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CBN INOVAÇÃO

Áreas da inovação digital não serão as mesmas depois do coronavírus

Confira a explicação do comentarista Evandro Milet

Publicado em 30 de Março de 2020 às 17:28

Publicado em 

30 mar 2020 às 17:28
Na última edição do CBN Inovação, o comentarista Evandro Milet iniciou a discussão sobre como a pandemia do coronavírus já está mexendo com as estruturas do mundo digital. Agora, Milet sinaliza que "muito do que temos hoje não vai voltar a ser a mesma coisa depois da Covid-19". Os exemplos são práticos e vão afetar no seu dia a dia. Quer saber como? As lições sobre monitoramento de pacientes, rastreamento de pessoas infectadas e a necessidade de cooperação internacional entre diversos países a fim de buscarem soluções para o avanço da doença são alguns dos exemplos. Confira:
CBN INOVAÇÃO - 30-03-20

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