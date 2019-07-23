Realidade virtual capacita setor portuário e aumenta produtividade

Nesta edição do CBN Inovação o comentarista Evandro Milet fala sobre uma experiência que vem sendo utilizada no Espírito Santo com relação à utilização de simuladores de equipamentos de movimentação de máquinas. Quem participa da conversa é Sandro Lobato, diretor de marketing da faculdade UCL. O destaque é para a área de tecnologia de realidade virtual, desenvolvendo treinamentos e simuladores de equipamentos de movimentação de carga, como guindastes e empilhadeiras. E tudo utilizando realidade virtual desenvolvida por uma spin-off da faculdade.
Lobato explica que o objetivo de um simulador desse tipo é garantir o treinamento de trabalhadores para melhoria de performance operacional e maior garantia de segurança do processo de trabalho. Sobre os desafios ele aponta que fazer o ambiente de simulação o mais próximo da realidade da operação, tanto em termos de ambiente, peculiaridades da operação e movimentos do equipamento, pode ser visto como destaque. Ouça o quadro completo:
CBN Inovação - 22-07-19.mp3
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O convidado explica que primeiro é feito um levantamento de campo do equipamento, levando em consideração os movimentos, a carga e os aspectos de segurança. Em destaque que:
“Com esse levantamento, desenvolvemos a física do equipamento, para a modelagem do ambiente de simulação. Depois temos a etapa de testes, onde instrutores e trabalhadores ajustam os detalhes da operação e o pessoal do pedágio desenvolve o material e os exercícios que os treinandos irão executar. Só depois de tudo isto, liberamos para o treinamento”, explica.